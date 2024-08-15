Сон при включенном телевизоре или свете может вызвать ожирение и хронический стресс, предупредила NEWS.ru эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
Специалист объяснила, что лишние звуки и свет нарушают выработку мелатонина — «гормона сна» и мощного антиоксиданта.
По словам Калошиной, мелатонин, который играет ключевую роль в регуляции сна и является важным антиоксидантом, вырабатывается только при выключенном свете. Для полноценного отдыха следует отключать свет, электронные устройства и телевизор.
Нарушение выработки мелатонина может привести к плохому качеству сна, хроническому стрессу и повышению аппетита. Стресс способствует накоплению жира в организме, что увеличивает риск ожирения.
Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в организме человека и играет ключевую роль в регулировании сна и циркадных ритмов. Он также известен как «гормон сна» и оказывает влияние на множество физиологических процессов. Вот основные аспекты мелатонина:
Основные Функции Мелатонина:
- Регуляция Сна:
- Мелатонин помогает организму определить, когда наступает ночь и когда пора спать. Его уровень повышается в темное время суток, что способствует наступлению сна и улучшает его качество.
- Циркадные Ритмы:
- Гормон регулирует внутренние биологические часы, называемые циркадными ритмами, которые управляют циклом сна и бодрствования. Он помогает адаптировать тело к изменению времени суток и сезонным изменениям.
- Антиоксидантные Свойства:
- Мелатонин обладает мощными антиоксидантными свойствами, что помогает защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами и окислительным стрессом.
- Иммунная Поддержка:
- Гормон также поддерживает иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями.
- Регуляция Температуры Тела:
- Мелатонин влияет на регулирование температуры тела, что помогает поддерживать комфортные условия для сна.