Сон при включенном телевизоре или свете может вызвать ожирение и хронический стресс, предупредила NEWS.ru эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Специалист объяснила, что лишние звуки и свет нарушают выработку мелатонина — «гормона сна» и мощного антиоксиданта.

По словам Калошиной, мелатонин, который играет ключевую роль в регуляции сна и является важным антиоксидантом, вырабатывается только при выключенном свете. Для полноценного отдыха следует отключать свет, электронные устройства и телевизор.

Нарушение выработки мелатонина может привести к плохому качеству сна, хроническому стрессу и повышению аппетита. Стресс способствует накоплению жира в организме, что увеличивает риск ожирения.

Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в организме человека и играет ключевую роль в регулировании сна и циркадных ритмов. Он также известен как «гормон сна» и оказывает влияние на множество физиологических процессов. Вот основные аспекты мелатонина:

Основные Функции Мелатонина:

Регуляция Сна: Мелатонин помогает организму определить, когда наступает ночь и когда пора спать. Его уровень повышается в темное время суток, что способствует наступлению сна и улучшает его качество. Циркадные Ритмы: Гормон регулирует внутренние биологические часы, называемые циркадными ритмами, которые управляют циклом сна и бодрствования. Он помогает адаптировать тело к изменению времени суток и сезонным изменениям. Антиоксидантные Свойства: Мелатонин обладает мощными антиоксидантными свойствами, что помогает защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами и окислительным стрессом. Иммунная Поддержка: Гормон также поддерживает иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями и воспалениями. Регуляция Температуры Тела: Мелатонин влияет на регулирование температуры тела, что помогает поддерживать комфортные условия для сна.