Среда, 19 июня, 2024

Солнцестояние и Лита 21 июня: торжество жизни и энергии

Автор: 7info

Опубликовано

Праздник Летнего Солнцестояния, или Лита, отмечает пик Солнечной силы и максимальный расцвет природы. Этот день, 21 июня, связан с природными циклами и символизирует изобилие, богатство и хороший урожай, пишет для сайта Wday.ru астролог и таролог Юлия Лифанова.

В этот день Солнце входит в первый градус знака Рака, занимая вершину кардинального креста и Колеса года. Эта система делит нашу жизнь на циклы, в которых Мидсоммар (Летнее Солнцестояние) считается моментом просветления и торжества жизненной энергии.

Почитание Солнцестояния и внутреннего огня

Считалось, что в Литу Бог и Богиня природы объединяются, чтобы дать жизнь потомству. Поэтому этот праздник ассоциируется с радостью, сексуальностью и расцветом жизненных сил. В природе всё размножается, и человеческое либидо является движущей силой судьбы. Праздник Лита символизирует внутренний огонь, либидо и жизненную силу. Ритуалы Литы включают огонь и воду, символизирующие торжество Мужского и Женского.

Солнцестояние и Лита 21 июня: торжество жизни и энергии

Зигмунд Фрейд называл либидо силой инстинктов жизни, психической энергией, лежащей в основе стремления к созиданию, любви и гармонии. Это сама природа, основа всего сущего.

На Древней Руси в день Солнцестояния праздновали День Ивана Купалы. Этимология праздника Купало восходит к корню «куп» или «купа», означающему единение и соединение.

Огонь, рождающийся, когда люди собираются вместе, особенно символизирует единение пары. Если в дни Солнцестояния с 20 по 23 июня вы встретите кого-то, до следующего праздника Ламмас станет ясно, будете ли вы вместе, считает астролог и таролог Юлия Лифанова.

Как встретить Солнцестояние?

Раз в год приходит сила, закладывающая благополучие в каждого человека. Суть праздника заключается в радости земной жизни.

Для празднования Литы занимайтесь спортом, танцуйте, будьте физически активны. Позвольте своему внутреннему огню гореть и радоваться.

Считается, что в эту ночь нельзя спать, и пламя должно гореть до рассвета. Идеально провести это время на природе у костра, в компании близких по духу людей.

Традиционные угощения на Летнее Солнцестояние включают свежие спелые фрукты и зелень. Все продукты, ассоциирующиеся с летом, солнцем и природой, идеально подойдут для этого магического праздника. Приготовьте роскошный салат из овощей, купленных на рынке, сделайте лимонады из ягод и пригласите близких на застолье.

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