Согласованы кандидатуры председателей комитетов Рязанской гордумы

На заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали председателей шести комитетов, сообщает сайт ryazan.er.ru.

Все кандидаты представляют фракцию «Единой России».

Комитетом по вопросам местного самоуправления будет руководить Сергей Ерёмин. Ерёмин — исполняющий обязанности секретаря отделения партии в Рязани.

Галина Трушина станет руководителем комитета по бюджету, Максим Гармашев возглавит комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности.

Соцвопросами займётся ректор РязГМУ Роман Калинин, Илья Шишкин возглавил комитет по градостроительной деятельности и землепользованию.

Председателем комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры стал Сергей Дейнего.