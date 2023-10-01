Воскресенье, 1 октября, 2023
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Согласованы кандидатуры председателей комитетов Рязанской гордумы

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали председателей шести комитетов, сообщает сайт ryazan.er.ru.

Все кандидаты представляют фракцию «Единой России».

Комитетом по вопросам местного самоуправления будет руководить Сергей Ерёмин. Ерёмин — исполняющий обязанности секретаря отделения партии в Рязани.

Галина Трушина станет руководителем комитета по бюджету, Максим Гармашев возглавит комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности.

Соцвопросами займётся ректор РязГМУ Роман Калинин, Илья Шишкин возглавил комитет по градостроительной деятельности и землепользованию.

Председателем комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры стал Сергей Дейнего.

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