Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Государственная поддержка будет оказана людям с инвалидностью, гражданам, потерявшим кормильца, а также тем, у кого нет трудового стажа или он недостаточен для назначения страховой пенсии», — отметил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе правительства, индексация составит 14,75% и коснётся почти 4,2 млн человек, пишет ТАСС.