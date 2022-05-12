Собрания собственников жилья в России переведут на Госуслуги

Госдума 18 мая может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Документом предлагается разрешить собственникам жилья в многоквартирных домах проводить собрания в электронной форме, а также голосовать по вопросам повестки дня на портале «Госуслуги». Эту информацию подтвердили в профильном комитете нижней палаты по строительству и ЖКХ, который уже дал на него свое положительное заключение. Документ имеется в распоряжении «Известий».

— Мы поддерживаем развитие услуг в этом направлении. На сегодня в системе ЖКХ существует проблема фиктивных собраний, фальшивых протоколов. С принятием этого законопроекта она отчасти решится, — пояснил «Известиям» глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

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По его словам, в парламенте намерены усилить эти нормы, чтобы появился приоритет электронных протоколов над бумажными.

— Бумажные протоколы требуют подтверждения, а электронные нет. Поэтому мы намерены и дальше в этом ключе работать с правительством, чтобы гражданам было удобно проводить собрания по большому перечню вопросов и не встречаться для этого во дворах на улице, — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что будет упрощено и само проведение собраний собственников жилья, а также прописан механизм их организации. Инициатор не сможет провести новое собрание, пока не будет закрыто старое, так как сегодня параллельно может проходить сразу несколько таких встреч, сообщил Пахомов.

— Вместе с тем, мы понимаем, что не у всех россиян есть гаджеты, не все пользуются интернетом, но у этих людей тоже должна остаться возможность для голосования и направления соответствующих документов. Эта возможность будет сохранена, — подчеркнул он.

Положительное заключение на законопроект правительства дало правовое управление Госдумы.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Клик соседей: собрания собственников жилья переведут на «Госуслуги»