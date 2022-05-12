Собрания собственников жилья в России переведут на Госуслуги

Госдума 18 мая может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Документом предлагается разрешить собственникам жилья в многоквартирных домах проводить собрания в электронной форме, а также голосовать по вопросам повестки дня на портале «Госуслуги». Эту информацию подтвердили в профильном комитете нижней палаты по строительству и ЖКХ, который уже дал на него свое положительное заключение. Документ имеется в распоряжении «Известий».
По его словам, в парламенте намерены усилить эти нормы, чтобы появился приоритет электронных протоколов над бумажными.
Он подчеркнул, что будет упрощено и само проведение собраний собственников жилья, а также прописан механизм их организации. Инициатор не сможет провести новое собрание, пока не будет закрыто старое, так как сегодня параллельно может проходить сразу несколько таких встреч, сообщил Пахомов.
Положительное заключение на законопроект правительства дало правовое управление Госдумы.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Клик соседей: собрания собственников жилья переведут на «Госуслуги»