Четверг, 25 августа, 2022
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Собянин показал новое видео лесных пожаров в Рязанской области

В четверг, 25 августа, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал новое видео лесных пожаров в Рязанской области.

В телеграм-канале политики написал, что посетил регион сегодня по поручению президента России вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, возглавляющим правительственную комиссию по ликвидации пожаров, главой МЧС России Александром Куренковым, главой Минприроды РФ Александром Козловым.

Собянин назвал беспрецедентным число людей, которые борются с лесными пожарами под Рязанью. Задействована авиация, 30 тяжёлых бульдозеров создают минерализованные полосы. Усилия не проходят даром — лесной пожар получается локализовать.

— Тем не менее обстановка остаётся сложной. Верховой пожар, когда идёт мощный ветер, перескакивает через противопожарные полосы, — отмечает мэр Москвы.

По словам Собянина, лесной пожар планируют потушить в течение недели.

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