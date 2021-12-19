Собака стала матерью для шестерых котят в Новомичуринске

В городе Новомичуринске Рязанской области собака по кличке Фанта стала приёмной матерью для шестерых котят. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Местная жительница Евгения приютила бездомную рыжую дворнягу пару лет назад. Фанта — собака со сложной судьбой. В неё стреляли, выбив один глаз. После этого ветеринарам пришлось удалять повреждённые зубы, зашивать губу, щёку. Дробь в голове осталась до сих пор, извлекать её не стали.

Два года назад жительница Новомичуринска Евгения приютила рыжую бездомную дворнягу, предварительно раздав в добрые руки всех ее щенят.

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Теперь Фанта воспитывает котят, оставленных дачниками в коробке.

— Взрослых кошек и собак Фанта не воспринимает. А к малышам проснулся материнский инстинкт, — рассказывает Евгения.

По словам хозяйки, у собаки даже появилось молоко. С приёмными малышами она нянчится уже два месяца.