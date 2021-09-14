Собака помогла найти заблудившегося под Рязанью грибника

В понедельник, 13 сентября, волонётры двух поисковых отрядов — «Мещера» и «Salus» РязГМУ — нашли заблудившегося в Рязанском районе грибника. Об этом сообщается в группе поисковиков.

Мужчина потерялся в районе посёлка Северный. Ситуация осложнялась тем, что у грибника случился сердечный приступ, ему требовалась срочная медицинская помощь.

Обнаружить мужчину в труднодоступном участке леса помогла его собака Герда, выбежавшая навстречу поисковой группе. После этого она отвела волонтёра к оставленным хозяином вещам.