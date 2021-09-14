17.3 C
Рязань
Вторник, 14 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Собака помогла найти заблудившегося под Рязанью грибника

7info
Собака помогла найти заблудившегося под Рязанью грибника

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В понедельник, 13 сентября, волонётры двух поисковых отрядов — «Мещера» и «Salus» РязГМУ — нашли заблудившегося в Рязанском районе грибника. Об этом сообщается в группе поисковиков.

Мужчина потерялся в районе посёлка Северный. Ситуация осложнялась тем, что у грибника случился сердечный приступ, ему требовалась срочная медицинская помощь.

Обнаружить мужчину в труднодоступном участке леса помогла его собака Герда, выбежавшая навстречу поисковой группе. После этого она отвела волонтёра к оставленным хозяином вещам.

— Повела меня к оставленным хозяином в лесу вещам, сопроводила, убедилась, что я забрала рюкзак и куртку грибника, и привела к хозяину, — написал участник поисков.

Собака помогла найти заблудившегося под Рязанью грибника

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,620ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости медицины

Коллектив кардиодиспансера пополнили молодые специалисты

Новости Рязани

Рязанка, перерезавшая сожителю сонную артерию, пыталась спасти его перекисью водорода

Новости мира

В Петербурге из-за непогоды горят светофоры и падают дорожные знаки

Новости мира

В Ярославской области пенсионер заминировал огород возлюбленной

Новости Рязани

Почта России рассказывает рязанцам про электронную почтовую декларацию для международных отправлений

Новости Рязани

Собака помогла найти заблудившегося под Рязанью грибника

Новости Рязани

В Рязани без холодной воды остались четыре улицы

Новости Рязани

На улице Октябрьской в Рязани «Киа» сбил 9-летнюю девочку

Новости мира

Дрифтер погиб в ДТП, уходя от полицейской погони в Иркутске

Новости Рязани

В 45 рязанских образовательных учреждениях ввели карантин из-за коронавируса

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]