Снести или реконструировать: мнения рязанцев о судьбе танцплощадки в ЦПКиО разделились

Мнения рязанцев о судьбе танцплощадки в ЦПКиО разделились. Свои предложения активисты города высказали на общественных слушаниях по благоустройству парка «Рюмина Роща».

Группа рязанцев озвучила необходимость снести ряд объектов, находящихся на территории парка, среди которых была танцплощадка. Аргументировали свое решение общественники состоянием площадок, они несут угрозу жизни и здоровью граждан.

Категорическое несогласие с данным предложением выразили другие участники слушаний. Ни для кого не секрет, что в теплое время года определенная группа рязанцев каждые выходные собирается на площадке, чтобы потанцевать, пообщаться, полюбоваться природой. Как сказала на собрании одна из женщин, «танцплощадка — это наша жизнь». В связи с этим прозвучало настойчивое предложение заняться реконструкцией танцплощадки, но ни в коем случае не отдавать ее под снос.

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Одна из активисток города прокомментировала просьбу: «Восстановление танцплощадки обойдется в 150–200 миллионов рублей. Ее функционал вполне может выполнять зеленый театр». Откуда взялась такая сумма и из чего она складывается, не пояснили. Во сколько может обойтись реконструкция танцплощадки, доподлинно неизвестно.

Какое решение относительно объекта спора примет архитектурное бюро «М4», которое занимается составлением проекта по благоустройству парка ЦПКИО «Рюмина Роща», узнаем, когда документ будет представлен. На реализацию проекта по благоустройству ЦПКиО средства в размере миллиарда рублей выделяет Фонд Сергея Колесникова, который является совладельцем компании «Технониколь».

Подробнее о том, какие проблемы и перспективы парка видят рязанцы, можно прочитать здесь.