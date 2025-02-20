Снег позволит провести зимний рыбатлон в Рязани 22 февраля

Дважды переносившиеся из-за теплой погоды соревнования по зимнему рыбатлону всё же пройдут в Рязани в эту субботу 22 февраля с 12:00 на 2-м Борковском карьере в районе городского пляжа. Об этом сообщили организаторы.

На водоёме образовался весьма толстый лёд и снежный покров. К участию приглашаются абсолютно все желающие, независимо от возраста, пола, рыболовных и лыжных способностей. Регистрация команд из рыбака и лыжника идёт на главной странице официального сайта рыбатлона.

Участие в рыбатлоне всегда бесплатное, а призов по традиции — очень много: от подводной камеры до различных сертификатов. Правила прежние и очень простые — за полтора часа рыбаку нужно поймать две любые рыбы, а лыжнику пробежать два круга по полтора километра. Между участниками команды несколько раз передается эстафета. Стартуют рыбаки, финишируют лыжники.

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Как всегда на рыбатлоне, и три лучших представительницы прекрасного пола в составе своей команды также получат специальные призы. Все подробности предстоящих 22 февраля соревнований — в группе рыбатлона в ВК.

Расписание рязанского чемпионата по зимнему рыбатлону-2025:

12:00 — регистрация участников, выдача стартовых номеров

13:00 — старт

14:30 — завершение ловли

14:35 — лыжный масс-старт

15:15 — награждение.

Главные партнеры — аптечная сеть «АПТЕКА ФАРМА», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском.

Полиграфическая поддержка и дизайн — типография «АРТ-ПРОЦЕСС».

Официальные партнёры — пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», компания «ПРАКТИК» и «ПРАКТИК АКТИВ», рыболовный магазин «ОК-62» и «ЕГЕРЬ», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», проект «РЫБАЛКА с КИРИЛЛОМ в ПОЯРКОВО», компания «OSFISHING 62», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», «БЕСЕДКИ НА КАРЬЕРАХ».

Генеральные информационные партнёры — информационное агентство «7 ИНФО», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».

Возрастное ограничение: 0+.