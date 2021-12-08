Снег на улицах Рязани убирают 100 единиц техники

В Рязани 8 декабря продолжили убирать снег с улиц. О работах отчиталась мэрия.

На уборку снега вышли 158 сотрудников и 100 единиц техники – снегоуборочные машины, погрузчики и другие. Проезжие части чистят и обрабатывают противогололёдными средствами.

На особом контроле – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, объектам соцсферы.

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По прогнозам синоптиков, вторая неделя зимы будет морозной и снежной. В среду, 8 декабря, термометры покажут 0 — 1 градус, к вечеру похолодает до — 2. А в ночь на четверг температура упадет до — 6 — 8 градусов.

Водителей просят с пониманием отнестись к работе городских служб и не парковать машины вдоль обочин. Чтобы избежать аварий, автомобилистам рекомендуется следовать правилам дорожного движения, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать резких перестроений и торможений. Пешеходам – аккуратно переходить дорогу в установленных местах.