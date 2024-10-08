Снайпер из Рязанской области Марсель Бикиняев погиб в зоне СВО

Во вторник, 8 октября, в Ульяновской области прошли похороны Марселя Алексеевича Бикиняева, участника специальной военной операции, уроженца села Чёрная Слобода. Об этом сообщила администрация Шацкого района Рязанской области.

Марсель Бикиняев добровольно ушёл на службу, подписав контракт с Министерством обороны РФ. Он был снайпером, принимал активное участие в боевых действиях в зоне СВО. Героически погиб 27 сентября 2024 года.

За проявленное мужество и верность долгу Марсель Бикиняев посмертно награждён орденом Мужества.