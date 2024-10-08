Вторник, 8 октября, 2024

Снайпер из Рязанской области Марсель Бикиняев погиб в зоне СВО

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: vk.com/shackiiraion

Во вторник, 8 октября, в Ульяновской области прошли похороны Марселя Алексеевича Бикиняева, участника специальной военной операции, уроженца села Чёрная Слобода. Об этом сообщила администрация Шацкого района Рязанской области.

Марсель Бикиняев добровольно ушёл на службу, подписав контракт с Министерством обороны РФ. Он был снайпером, принимал активное участие в боевых действиях в зоне СВО. Героически погиб 27 сентября 2024 года.

За проявленное мужество и верность долгу Марсель Бикиняев посмертно награждён орденом Мужества.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани легковушка перевернулась на парковке ТРЦ «Премьер»

Астролог перечислила трудные годы в жизни каждого знака Зодиака

Любовный гороскоп на октябрь: что звёзды готовят для вашего знака?

В Шацке ищут свидетелей смертельной аварии, которая произошла на границе с Тамбовской областью

Школьник из Феодосии во время шторма спас тонущего рязанского пенсионера

Павел Малков: При формировании регионального бюджета делаем особый акцент на развитии экономики

В Рязани состоялось очередное заседание Правительства Рязанской области

День Иоанна Богослова 9 октября: что нельзя делать

В Рязанской области с 1 октября изменилось время «детского» комендантского часа

Отца парня, пришедшего в школу в женской одежде, лишили родительских прав

Мессенджер Discord заблокирован в России

Минздрав подтвердил гибель рязанского хирурга Игоря Швецова