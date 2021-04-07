Смоляне пожаловались на парочку, которая занялась оральным сексом в парке

Жители Гагарина Смоленской области утверждают, что накануне днем стали свидетелями развратных действий в общественном месте, пишет портал «Readovka67».

По словам очевидцев, парочка молодых людей занялась оральным сексом прямо в парке.

Возмущенные смоляне отметили, что после своей выходки «бессовестные» горожане «как ни в чем не бывало» покинули место случившегося.

«Тут маленькие дети и взрослые, хоть он и прикрывался курткой, но все равно, это ужас, и даже не стыдно», — отметили очевидцы.

Любителям острых ощущений грозит ответственность за мелкое хулиганство или же совершение развратных действий.