5.3 C
Рязань
Среда, 7 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Смоляне пожаловались на парочку, которая занялась оральным сексом в парке

Никита Брыкин

Жители Гагарина Смоленской области утверждают, что накануне днем стали свидетелями развратных действий в общественном месте, пишет портал «Readovka67».

По словам очевидцев, парочка молодых людей занялась оральным сексом прямо в парке.

Возмущенные смоляне отметили, что после своей выходки «бессовестные» горожане «как ни в чем не бывало» покинули место случившегося.

«Тут маленькие дети и взрослые, хоть он и прикрывался курткой, но все равно, это ужас, и даже не стыдно», — отметили очевидцы.

Любителям острых ощущений грозит ответственность за мелкое хулиганство или же совершение развратных действий.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru