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Вторник, 15 февраля, 2022

Смоленский депутат Леонов рассказал о состоянии Жириновского

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Смоленский депутат Леонов рассказал о состоянии Жириновского

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Фото с сайта ЛДПР

Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Леонов рассказал о состоянии здоровья руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского, пишет Readovka67.

По словам парламентария, слухи об ухудшении положения дел не соответствуют действительности.

«Мы обращаемся к СМИ, которые дорожат репутацией, с просьбой прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья лидера ЛДПР», — призвал Леонов.

Также он заявил, что Жириновский в ближайшее время сам выступит публично и ответит на все вопросы.

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Ранее Жириновского госпитализировали с коронавирусом. В Минздраве сообщили, что состояние политика стабильное, ему оказывают медицинскую помощь.

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