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Понедельник, 21 июня, 2021
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СМИ: в Ярославле заключенный покончил жизнь самоубийством

Никита Брыкин
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Источник портала 76.RU рассказал, что в исправительной колонии № 1 в Ярославле погиб один из заключенных.

Утверждается, что 28-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

«Инцидент произошел 19 июня», — уточнил собеседник портала.

В пресс-службе управления ФСИН России по Ярославской области пояснили, что на место случившегося сразу вызвали резервную группу с медработником.

«Реанимационные мероприятия результатов не дали, осужденный скончался», – отметили колонии.

По факту случившегося проводится проверка.

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