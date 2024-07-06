Суббота, 6 июля, 2024

СМИ раскрыли неожиданные подробности подрыва «Северных потоков»

Автор: 7info

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Изображение от mamewmy на Freepik

Welt am Sonntag со ссылкой на информацию немецких спецслужб написала, что атака на российские газопроводы «Северный поток» была спланирована ещё десять лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно публикации, идея диверсии на магистралях возникла в 2014 году, ещё до присоединения Крыма к России. При этом у следователей нет доказательств, что к этому причастна Украина.

В немецкой оппозиции растёт беспокойство из-за того, что расследование взрыва «Северных потоков» не даёт результатов. Член бундестага Родерих Кизеветтер опасается, что результат не будет найден или его не опубликуют по соображениям государственной безопасности.

«Я не вижу никакой реальной заинтересованности в разъяснениях со стороны канцелярии, которая имеет полное представление о результатах расследований служб и федеральной прокуратуры», — сказал политик.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Германия «молча проглотила» диверсию на «Северных потоках», и никакого расследования Москве представлено не будет. Берлин уходит от официальных запросов, хотя речь идёт о повреждении российской собственности, отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что такое поведение западных партнёров выходит за рамки приличия и правовых норм.

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