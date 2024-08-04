Юморист Максим Галкин* публично унизил Аллу Пугачеву во время очередного выхода в свет в Юрмале, пишет МК.

По данным издания, пара прибыла в концертный зал «Дзинтари» во время дождя. Шоумен был с зонтом, но держал его над собой, пока на его жену падали капли.

Примадонна сделала мужу замечание, однако он не послушал примадонну.

«У тебя шляпа, а у меня нет», – заявил Галкин*.

Пугачева ничего не ответила ему, а юморист Галкин продолжил идти, держа большую часть зонта над собой.

Многих очевидцев возмутило хамское поведение артиста.

*Внесен в список иноагентов.