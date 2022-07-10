Смертельное ДТП произошло 10 июля в Сапожковском районе.

Автокатастрофа произошла сегодня около 6 часов утра на 62-ом километре трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Предварительные данные сообщила пресс-служба ГИБДД Рязанской области.

18-летний водитель Toyota Camry без права управления ТС не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость движения. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

На месте происшествия скончался 27-летний пассажир. Сам водитель и ещё два пассажира 21 года и 25 лет были травмированы и отправлены в медицинское учреждение.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства случившегося.