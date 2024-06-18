Вторник, 18 июня, 2024

Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

19 июня, примерно в 6 утра, на 273 километре автодороги М5 Урал в Шиловском районе произошло смертельное массовое ДТП. По предварительной информации, 8 человек погибли на месте, 14 человек госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Из-за аварии движение на участке было затруднено. Организовали реверсивное движение.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, прокуратуры и следственного комитета. Выяснилось, что в аварии столкнулись два грузовика «МАН», микроавтобус «ГАЗ» и легковой автомобиль «Ленд Ровер». По одной из версий, виновником аварии стал водитель микроавтобуса. Как рассказали корреспонденты НТВ, автобус с рабочими ехал из Сызрани в Москву. Он выехал на встречную полосу, что и послужило причиной аварии.

На месте погибли 8 человек. Отмечается, что среди них нет жителей Рязанской области. «КП-Рязань» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что все погибшие — русские мужчины в возрасте 22, 43, 45, 58, 59 и 62 лет. Среди погибших также отец троих детей, который был за рулем легкового автомобиля. Его жена и трое детей получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства аварии.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников отметил на своей странице во «ВКонтакте» слаженную работу своих коллег. По его словам, на месте работали 7 бригад скорой помощи из Шилова, для санитарной эвакуации пациентов работали 3 бригады Территориального Центра медицины катастроф. Маму и двух детей в состоянии средней степени тяжести доставили в областной центр силами специалистов Шиловского межрайонного медицинского центра. На лечении в Шиловском ММЦ остаются 7 пациентов. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Одного пациента экстренно прооперировали специалисты Шиловского ММЦ.

Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу
Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу
Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу
Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу

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