Случайный знакомый украл из дома жителя Кадома телевизор

Сотрудники Сасовского межмуниципального отдела МВД, обслуживающие Кадомский район, по горячим следам раскрыли кражу телевизора из дома жителя Кадома. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

57-летний житель Кадома рассказал полиции о взломе двери в его жилище и хищении телевизора. Оперативники при общении с заявителем выяснили, что накануне вечером тот случайно познакомился с прохожим, и знакомство решили отметить распитием алкоголя.

После застолья в доме потерпевшего утром тот ушёл по делам, а гость заявил, что направляется в родное село. Но когда хозяин жилища вернулся, заметил следы взлома и хищения.

Правоохранители предположили, что к преступлению может быть причастен недавний гость заявителя. Судя по всему, во время застолья он присмотрел телевизор, а позже вернулся в дом за добычей.

Оперативники обследовали окраины посёлка, решив, что быстро скрыться с крупной добычей вор не сумеет. На окраине Кадома полицейские обнаружили 39-летнего жителя района в телевизором в руках, который пытался уехать домой на попутке.

Злоумышленника задержали и изъяли похищенное.

По статье о краже подозреваемому грозит до 6 лет заключения.