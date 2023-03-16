Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

Случайный знакомый украл из дома жителя Кадома телевизор

На главнуюНовости Рязани
Photo by form PxHere

Сотрудники Сасовского межмуниципального отдела МВД, обслуживающие Кадомский район, по горячим следам раскрыли кражу телевизора из дома жителя Кадома. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

57-летний житель Кадома рассказал полиции о взломе двери в его жилище и хищении телевизора. Оперативники при общении с заявителем выяснили, что накануне вечером тот случайно познакомился с прохожим, и знакомство решили отметить распитием алкоголя.

После застолья в доме потерпевшего утром тот ушёл по делам, а гость заявил, что направляется в родное село. Но когда хозяин жилища вернулся, заметил следы взлома и хищения.

Правоохранители предположили, что к преступлению может быть причастен недавний гость заявителя. Судя по всему, во время застолья он присмотрел телевизор, а позже вернулся в дом за добычей.

Оперативники обследовали окраины посёлка, решив, что быстро скрыться с крупной добычей вор не сумеет. На окраине Кадома полицейские обнаружили 39-летнего жителя района в телевизором в руках, который пытался уехать домой на попутке.

Злоумышленника задержали и изъяли похищенное.

По статье о краже подозреваемому грозит до 6 лет заключения.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации