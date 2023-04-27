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Четверг, 27 апреля, 2023

Слесарь из Липецкой области забросал госучреждения коктейлями Молотова

Житель Липецкой области совершил нападения на государственные учреждения, сообщил телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел утром 25 апреля. По предварительной версии, 36-летний слесарь «Елец водоканал» забросал коктейлями Молотова здания администрации Елецкого района и Елецкого суда.

«Где мои деньги, б****? За мой счет живут» – заявил мужчина в записанном заранее видеообращении.

Замысел липчанина не удался – ни одно из зданий не загорелось. Мужчину же задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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