Следствие просит арестовать Логунова по делу о порнографии

В Басманный суд поступило ходатайство следователя об аресте Александра Логунова, обвиняемого в распространении порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что по делу об исчезновении более года назад жительницы Рязани Елены Логуновой, матери двоих детей, силовики ведут следствие в отношении её супруга.
По словам адвоката Ивана Беззубцева, Логунов проходит свидетелем по делу о пропаже его жены. Следователь же просит суд арестовать его как обвиняемого по делу о незаконном распространении порнографии через интернет — защитник отказался отвечать на любые вопросы, связанные с фабулой обвинения.