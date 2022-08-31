Следствие просит арестовать Логунова по делу о порнографии

В Басманный суд поступило ходатайство следователя об аресте Александра Логунова, обвиняемого в распространении порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«В Басманный районный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Логунова А. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 242 УК РФ», — сказала собеседница агентства.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что по делу об исчезновении более года назад жительницы Рязани Елены Логуновой, матери двоих детей, силовики ведут следствие в отношении её супруга.

По словам адвоката Ивана Беззубцева, Логунов проходит свидетелем по делу о пропаже его жены. Следователь же просит суд арестовать его как обвиняемого по делу о незаконном распространении порнографии через интернет — защитник отказался отвечать на любые вопросы, связанные с фабулой обвинения.