Следственный комитет опрашивает прибывших в Рязань жителей Донбасса

Следователи рязанского СК начали опрашивать прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР для «документирования совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения» Донбасса, сообщает Vidsboku, ссылаясь на старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Рязанской области Ирину Котову.

- Реклама -

Опрос ведётся по поручению центрального аппарата СК РФ. 1 марта с этой целью был создан штаб по координации работы.

Следователи проводят опросы и других регионах России, куда прибыли беженцы.