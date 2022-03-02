Следственный комитет опрашивает прибывших в Рязань жителей Донбасса

Следователи рязанского СК начали опрашивать прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР для «документирования совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения» Донбасса, сообщает Vidsboku, ссылаясь на старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Рязанской области Ирину Котову.
Опрос ведётся по поручению центрального аппарата СК РФ. 1 марта с этой целью был создан штаб по координации работы.
Следователи проводят опросы и других регионах России, куда прибыли беженцы.