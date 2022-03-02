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Среда, 2 марта, 2022

Следственный комитет опрашивает прибывших в Рязань жителей Донбасса

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Следственный комитет опрашивает прибывших в Рязань жителей Донбасса

Александр Ильин

Следователи рязанского СК начали опрашивать прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР для «документирования совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения» Донбасса, сообщает Vidsboku, ссылаясь на старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Рязанской области Ирину Котову.

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Опрос ведётся по поручению центрального аппарата СК РФ. 1 марта с этой целью был создан штаб по координации работы. 

Следователи проводят опросы и других регионах России, куда прибыли беженцы. 

«По поручению центрального аппарата СК России в рамках расследования уголовного дела сейчас мы опрашиваем прибывших из Луганской и Донецкой областей. В рамках этого расследования даются поручения регионам, куда прибыли люди с Донбасса», — сказала Ирина Котова.

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