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Среда, 6 апреля, 2022

Следователи УМВД России по Рязанской области отметили свой профессиональный праздник

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Следователи УМВД России по Рязанской области отметили свой профессиональный праздник

Александр Ильин

В среду, 6 апреля, в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание, посвященное дню образования органов предварительного следствия в системе МВД России, сообщает пресс-служба ведомства. 

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На церемонии присутствовали начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай, заместитель начальника УМВД России по Рязанской области – начальник Следственного управления полковник юстиции Антон Станиславович Решетов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Григорьевич Матвеенко, ветераны и сотрудники органов предварительного следствия в системе МВД России.

Владимир Алай поздравил полицейских следователей с профессиональным праздником. Начальник регионального УМВД вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам службы благодарности и почетные грамоты.

«Владимир Алай отметил, что между раскрытием преступления и признанием злоумышленника обвиняемым скрывается огромная работа и большой труд полицейских следователей», — говорится в пресс-релизе. 

Начальник УМВД России по Рязанской области также поблагодарил ветеранов службы за неоценимый опыт, которым они делятся с молодыми сотрудниками, пожелал собравшимся и их семьям крепкого здоровья и благополучия.

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Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области – начальник Следственного управления полковник юстиции Антон Станиславович Решетов поблагодарил коллег за добросовестную службу. Начальник Следственного управления заметил, что сотрудники хорошо справляются с поставленными задачами. Также Антон Станиславович пожелал успехов и крепкого здоровья коллегам и отметил отличившихся сотрудников ведомственными наградами.

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области Валерий Григорьевич Матвеенко поздравил собравшихся с профессиональным праздником, пожелал сотрудникам следственных подразделений УМВД семейного благополучия и профессионального роста, а также всегда идти «по верному следу».

В завершении торжественного мероприятия собравшимся был представлен поздравительный фильм.

Справочная информация: 59 лет назад Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР (позднее — МВД СССР). Этот день стал началом официальной деятельности следователей органов внутренних дел.

В разные годы головное следственное подразделение ведомства существовало в формате Следственного управления, Главного следственного управления, Следственного комитета, а в 2011 году было преобразовано в Следственный департамент МВД России, сотрудники которого сохранили добрую традицию преемственности поколений. Многие ветераны следственных подразделений органов внутренних дел до сих пор остаются в строю, делятся богатым профессиональным опытом с молодежью.

Следователи УМВД России по Рязанской области отметили свой профессиональный праздник
Следователи УМВД России по Рязанской области отметили свой профессиональный праздник
Следователи УМВД России по Рязанской области отметили свой профессиональный праздник
Следователи УМВД России по Рязанской области отметили свой профессиональный праздник
Следователи УМВД России по Рязанской области отметили свой профессиональный праздник

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