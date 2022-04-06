Следователи УМВД России по Рязанской области отметили свой профессиональный праздник

В среду, 6 апреля, в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание, посвященное дню образования органов предварительного следствия в системе МВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

- Реклама -

На церемонии присутствовали начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай, заместитель начальника УМВД России по Рязанской области – начальник Следственного управления полковник юстиции Антон Станиславович Решетов, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Григорьевич Матвеенко, ветераны и сотрудники органов предварительного следствия в системе МВД России.

Владимир Алай поздравил полицейских следователей с профессиональным праздником. Начальник регионального УМВД вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам службы благодарности и почетные грамоты.

«Владимир Алай отметил, что между раскрытием преступления и признанием злоумышленника обвиняемым скрывается огромная работа и большой труд полицейских следователей», — говорится в пресс-релизе.

Начальник УМВД России по Рязанской области также поблагодарил ветеранов службы за неоценимый опыт, которым они делятся с молодыми сотрудниками, пожелал собравшимся и их семьям крепкого здоровья и благополучия.

- Реклама -

Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области – начальник Следственного управления полковник юстиции Антон Станиславович Решетов поблагодарил коллег за добросовестную службу. Начальник Следственного управления заметил, что сотрудники хорошо справляются с поставленными задачами. Также Антон Станиславович пожелал успехов и крепкого здоровья коллегам и отметил отличившихся сотрудников ведомственными наградами.

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области Валерий Григорьевич Матвеенко поздравил собравшихся с профессиональным праздником, пожелал сотрудникам следственных подразделений УМВД семейного благополучия и профессионального роста, а также всегда идти «по верному следу».

В завершении торжественного мероприятия собравшимся был представлен поздравительный фильм.

Справочная информация: 59 лет назад Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР (позднее — МВД СССР). Этот день стал началом официальной деятельности следователей органов внутренних дел.

В разные годы головное следственное подразделение ведомства существовало в формате Следственного управления, Главного следственного управления, Следственного комитета, а в 2011 году было преобразовано в Следственный департамент МВД России, сотрудники которого сохранили добрую традицию преемственности поколений. Многие ветераны следственных подразделений органов внутренних дел до сих пор остаются в строю, делятся богатым профессиональным опытом с молодежью.