Следователи рязанской полиции отмечают свой профессиональный праздник

6 апреля в России празднуют День образования органов предварительного следствия в системе МВД. Праздник отметили в этот день и следователи рязанской полиции.

В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай поблагодарил сотрудников следственных подразделений за службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и профессионального роста.

Отличившиеся следователи получили ведомственные награды и подарки. Благодарности получили и родители молодых сотрудников, воспитавшие своих детей как грамотных профессионалов и, в первую очередь, людей отзывчивых и справедливых.