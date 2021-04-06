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Вторник, 6 апреля, 2021
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Следователи рязанской полиции отмечают свой профессиональный праздник

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6 апреля в России празднуют День образования органов предварительного следствия в системе МВД. Праздник отметили в этот день и следователи рязанской полиции.

В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай поблагодарил сотрудников следственных подразделений за службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и профессионального роста.

Отличившиеся следователи получили ведомственные награды и подарки. Благодарности получили и родители молодых сотрудников, воспитавшие своих детей как грамотных профессионалов и, в первую очередь, людей отзывчивых и справедливых.

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