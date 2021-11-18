Следователи Рязанской области разыскивают пропавшего три месяца назад мужчину

СК России по Рязанской области в рамках проведения процессуальной проверки объявил в розыск Мартынова Михаила Михайловича, сообщает пресс-служба ведомства.

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 22 августа 2021 года. Напомним, 3 сентября о начале его поисков объявили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Среди особых примет разыскиваемого — татуировка на правом плече.

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