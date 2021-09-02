Следователи раскрыли страшные подробности убийства 9-летней девочки на Бору

Следователь СУ СКР по Нижегородской области Владимир Масанов поделился подробностями убийства 9-летней девочки на Бору, пишет КП.

Трагедия произошла вечером 24 сентября прошлого года в поселке Неклюдово. Девочка приехала на школьном автобусе и пропала. Спустя несколько часов ее тело было обнаружено на пустыре.

Выяснилось, что 34-летний бывший сожитель ее матери Павел Сурков. Весной прошлого года он вышел на свободу и познакомился с женщиной. Между ними завязались отношения, однако спустя несколько месяцев мать погибшей решила расстаться.

Кроме того, она рассказала злоумышленнику, что сделала аборт. Тогда он сильно напился и в тот день убил случайную женщину, которая согласилась вынести ему воды. Мужчина избил жертву до смерти в ее квартире.

После этого злоумышленник поймал дочь бывшей сожительницы на автобусной остановке, изнасиловал, а потом убил жертву.

«Я не помню, как убил ребенка – был слишком пьян. Ее мать была беременна от меня, но сделала аборт. Поэтому я так и сделал», – объяснился мужчина.

Оказалось, что Сурков оказывается в тюрьме не столь отдаленных с 17 лет. В его «послужном списке» грабежи, побои, тяжкие телесные повреждения.