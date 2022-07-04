26.7 C
Рязань
Понедельник, 4 июля, 2022

Следователи раскрыли подробности гибели двухлетнего ребёнка в Захаровском районе

spot_img
7info7

Следователи раскрыли подробности гибели двухлетнего ребёнка в Захаровском районе

Следователи раскрыли подробности гибели ребёнка в Захаровском районе. Трагедия произошла 1 июля, уточнили на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

Сообщается, что в деревне Некрасово мальчик, ненадолго оставленный без присмотра у пруда, подошёл к берегу и упал в воду. Ребёнка достали из воды и доставили в медицинское учреждение. Спасти его не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7