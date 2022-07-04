Следователи раскрыли подробности гибели двухлетнего ребёнка в Захаровском районе

Следователи раскрыли подробности гибели ребёнка в Захаровском районе. Трагедия произошла 1 июля, уточнили на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

Сообщается, что в деревне Некрасово мальчик, ненадолго оставленный без присмотра у пруда, подошёл к берегу и упал в воду. Ребёнка достали из воды и доставили в медицинское учреждение. Спасти его не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.