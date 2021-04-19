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Понедельник, 19 апреля, 2021
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Следком проводит проверку после отравления ребёнка чистящим средством

7info
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По факту отравления ребёнка чистящим средством проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

ЧП случилось в воскресенье, 18 апреля, в селе Студенки Александро-Невского района. Пока мать занималась дома уборкой, мальчик 1 года 5 месяцев глотнул из бутылки чистящее средство. 

С ожогами слизистой полости рта, губ, пищевода ребёнка доставили в Рязань, в областную детскую клиническую больницу имени Н.А. Дмитриевой. Медики оказывают пострадавшему помощь.

– В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении Следственного комитета. 

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