Следком проводит проверку после отравления ребёнка чистящим средством

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По факту отравления ребёнка чистящим средством проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

ЧП случилось в воскресенье, 18 апреля, в селе Студенки Александро-Невского района. Пока мать занималась дома уборкой, мальчик 1 года 5 месяцев глотнул из бутылки чистящее средство.

С ожогами слизистой полости рта, губ, пищевода ребёнка доставили в Рязань, в областную детскую клиническую больницу имени Н.А. Дмитриевой. Медики оказывают пострадавшему помощь.