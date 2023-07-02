Следком опубликовал видео с места аварии туристического автобуса в Карелии

Следственное управление СК РФ по республике Карелия опубликовало видео последствий аварии с туристическим автобусом. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Авария случилась 1 июля на автодороге между посёлком Куркиеки и островом Койонсаари в Лахденпохском районе. В автобусе ехали 40 человек. Среди пассажиров — жители Ленинградской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Пензы.

Различные травмы, с которыми пришлось обращаться в больницу, получили 10 человек. Двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Следователи изъяли документацию о техническом состоянии транспортного средства.