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Следком опубликовал видео с места аварии туристического автобуса в Карелии

7info

Следственное управление СК РФ по республике Карелия опубликовало видео последствий аварии с туристическим автобусом. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Авария случилась 1 июля на автодороге между посёлком Куркиеки и островом Койонсаари в Лахденпохском районе. В автобусе ехали 40 человек. Среди пассажиров — жители Ленинградской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Пензы.

Различные травмы, с которыми пришлось обращаться в больницу, получили 10 человек. Двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Следователи изъяли документацию о техническом состоянии транспортного средства.

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