Следком: Логунов задушил супругу Елену во время бытового конфликта

По версии следствия, Александр Логунов задушил свою супругу Елену в июле 2021 года во время бытового конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

После убийства рязанец спрятал труп жены в пойме реки Тысья.

Также следствие обвиняет Александра в распространении порнографии через интернет в 2016–2018 годах.

— Следствием собраны достаточные доказательства виновности Логунова. В настоящее время уголовное дело находится в суде, где будет рассмотрено по существу, — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, мать двоих детей Елена Логунова пропала в Рязани летом 2021 года. Долгое время шли её поиски. О ситуации рассказывали в телепрограммах федеральных телеканалов, семья Елены была на шоу Андрея Малахова, Александр Логунов прошёл тест на детекторе лжи.

Труп нашли 7 октября 2022 года. Установить личность погибшей удалось с помощью судебной экспертизы.