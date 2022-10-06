Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

Сквер на улице Пушкина в Рязани продолжают благоустраивать

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Фото с сайта администрации Рязани

В сквере на улице Пушкина благоустраивается в рамках областной программы поддержки местных инициатив. 5 октября мэр Рязани Елена Сорокина посетила территорию сквера.

В текущем году на участке улицы Пушкина произвели стыковку двух программ – провели капремонт теплосетей и реализуют проект местных инициатив. В планах — обустроить пешеходные дорожки, замостить их плиткой, озеленить территорию и установить ограждение. В сквере уже заменили светильники и провели санитарную чистку. Градоначальник поручила продолжить снос сухих деревьев на участке.

Сквер на улице Пушкина в Рязани продолжают благоустраивать
Сквер на улице Пушкина в Рязани продолжают благоустраивать

По словам местных жителей, после дождей на территории скапливается вода. Глава рязанской администрации поручила профильным специалистам совместно с РМПТС разобраться в ситуации и найти приемлемое решение.

Елена Сорокина: «Очень важно, когда люди ощущают ответственность за территорию, на которой живут. Управление благоустройства продолжит контроль за реализацией проекта»

Сквер на улице Пушкина в Рязани продолжают благоустраивать
Сквер на улице Пушкина в Рязани продолжают благоустраивать

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