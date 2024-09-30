Понедельник, 30 сентября, 2024

Скопинский предприниматель не выплатил сотрудникам почти 600 тысяч рублей

Автор: Кристина Аманн

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В Скопине руководитель предприятия предстанет перед судом по обвинению в невыплате работникам заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Уголовное дело возбудили 15 августа этого года. О задержках зарплаты рассказали сами работники предприятия во время личного приема, который проводил руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин.

Следствие установило, что у предпринимателя были финансовые ресурсы, чтобы расплатиться с сотрудниками. Однако с октября 2023 года по август 2024 года он не выплатил работникам зарплату на сумму почти 600 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе следствия задолженность перед работниками предприятия была погашена обвиняемым в полном объеме. Тем не менее, уголовное дело уже передано в суд.

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