Скопинские школьники поучаствовали во всероссийской акции «Сад памяти»

Выпускники Горловской школы Скопинского района приняли участие в масштабной всероссийской акции «Сад памяти», целью которой является создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

На территории школы ребята высадили саженцы вишен и слив, тем самым положив начало будущему «Саду памяти», который с каждым годом будет расти и становиться красивее.

«Суть акции весьма проста – мы хотим, чтобы ни один герой войны не был забыт. Ухаживая за саженцами, мы каждый раз будет вспоминать о защитниках нашей родины, о наших земляках – героях, благодаря которым мы живем в свободной стране», — пояснили выпускники Горловской школы Алена Дегтярева и Маргарита Тычинкина.