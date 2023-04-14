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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Скопинские школьники поучаствовали во всероссийской акции «Сад памяти»

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Выпускники Горловской школы Скопинского района приняли участие в масштабной всероссийской акции «Сад памяти», целью которой является создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

На территории школы ребята высадили саженцы вишен и слив, тем самым положив начало будущему «Саду памяти», который с каждым годом будет расти и становиться красивее.

«Суть акции весьма проста – мы хотим, чтобы ни один герой войны не был забыт. Ухаживая за саженцами, мы каждый раз будет вспоминать о защитниках нашей родины, о наших земляках – героях, благодаря которым мы живем в свободной стране», пояснили выпускники Горловской школы Алена Дегтярева и Маргарита Тычинкина.

Скопинские школьники поучаствовали во всероссийской акции «Сад памяти»
Скопинские школьники поучаствовали во всероссийской акции «Сад памяти»
Скопинские школьники поучаствовали во всероссийской акции «Сад памяти»
Скопинские школьники поучаствовали во всероссийской акции «Сад памяти»
Скопинские школьники поучаствовали во всероссийской акции «Сад памяти»

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