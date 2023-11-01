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Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня

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В Рязанском художественном музее продолжает работу выставка декоративно-прикладного творчества «Народное искусство Рязанской земли», на которой представлены лучшие произведения региональных ремёсел.

Об известной во всём мире скопинской керамике в рубрике «День шедевра» расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 — Город Скопин Рязанской области – древнейший центр гончарного искусства. Песней рук, музыкой души, искусством огня называют древнейшее из ремёсел – керамику. Первое упоминание о скопинских мастерах относится к 1640 году. Но очевидно, что бытовую глиняную посуду на этой земле делали гораздо раньше.

Форма скопинского сосуда вытягивается вручную на гончарном круге, а затем детали соединяются вместе с помощью разжиженной глины. Изделие покрывается порошком свинцовой глазури и, отправляется а печь, где под воздействием температуры глазурь начинает плавиться, а затем, стекая, покрывает изделие блестящей, стекловидной поверхностью.

Традиционные для Скопина сочетания желто-зелено-коричневой цветовой гаммы  делают изделия узнаваемыми  с первого взгляда. Скопинская глина удивительна. Мастера говорят, что прежде чем приступить к работе, с ней надо договориться.

В витринах выставки представлена невероятно разная сюжетная палитра. Кентавры, удивительные лохматые львы, носороги, Полкан – получеловек, полуконь. Откуда мастера знали, как выглядят эти диковинные животные остаётся загадкой.

  Имя столицы рязанской керамики образовалась от названия  хищной птицы скопы, обитавшей на этой территории. В арсенале каждого  мастера есть сосуд, с изображением символа Скопина.

Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня
Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня
Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня
Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня
Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня
Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня
Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня
Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня
Скопинская керамика – песня рук, музыка души, искусство огня

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