Скопинцы смогут бесплатно обучиться актёрскому мастерству и снять фильм

В понедельник, 18 октября, в Скопине открылась арт-студия «Контраст». Об этом сообщает региональный минкульт.

Торжественная церемония открытия состоялась в ДК им. Ленина. На ней присутствовали участники ещё одной арт-студии — рязанского «Кинодебюта».

Как рассказали организаторы проекта, первое занятие «Контраста» состоится в малом зале ДК в воскресенье, 24 октября, в 10 утра. Затем занятия будут проходить 4 раза в месяц. Уточняется, что все они бесплатные.

Обучение в арт-студии планируют осуществлять по направления, как: фото и видео, мастер-классы с известными режиссёрами, актёрами, художниками, видеографами. Кроме того, ученики смогут попрактиковаться в создании собственных фильмов и небольших роликов.