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Среда, 20 октября, 2021
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Скопинцы смогут бесплатно обучиться актёрскому мастерству и снять фильм

Александр Ильин
Фото: Министерство культуры и туризма Рязанской области

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В понедельник, 18 октября, в Скопине открылась арт-студия «Контраст». Об этом сообщает региональный минкульт. 

Торжественная церемония открытия состоялась в ДК им. Ленина. На ней присутствовали участники ещё одной арт-студии — рязанского «Кинодебюта».

Как рассказали организаторы проекта, первое занятие «Контраста» состоится в малом зале ДК в воскресенье, 24 октября, в 10 утра. Затем занятия будут проходить 4 раза в месяц. Уточняется, что все они бесплатные. 

Обучение в арт-студии планируют осуществлять по направления, как: фото и видео, мастер-классы с известными режиссёрами, актёрами, художниками, видеографами. Кроме того, ученики смогут попрактиковаться в создании собственных фильмов и небольших роликов. 

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