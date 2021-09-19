6.3 C
Рязань
Воскресенье, 19 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Скончался советский актер из фильма «Служебный роман»

Никита Брыкин
Скончался советский актер из фильма «Служебный роман»

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Источник Пятого канала сообщил о смерти российского и советского актера Игоря Бучко в московской квартире.

По предварительной информации, соседи знаменитости стали жаловаться на трупный запах. При этом на звонки за закрытой дверью никто не отвечал.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили разлагающийся труп. Обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются.

Бучко сыграл во множестве известных кинокартин: «Служебный роман», «Вечный зов», «Россия молодая».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,642ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]