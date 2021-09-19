Скончался советский актер из фильма «Служебный роман»

Источник Пятого канала сообщил о смерти российского и советского актера Игоря Бучко в московской квартире.

По предварительной информации, соседи знаменитости стали жаловаться на трупный запах. При этом на звонки за закрытой дверью никто не отвечал.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили разлагающийся труп. Обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются.

Бучко сыграл во множестве известных кинокартин: «Служебный роман», «Вечный зов», «Россия молодая».