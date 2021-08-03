Скончался профессор Рязанского госуниверситета Иван Купцов

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31 июля не стало профессора РГУ имени С. А. Есенина Ивана Купцова. Некролог опубликован на сайте вуза.

Иван Иванович Купцов родился 10 августа 1934 г. в селе Одоевщина Сараевского района Рязанской области в крестьянской семье. Учился в Одоевщинской школе, директора которой считал своим наставником. Завершив учёбу в школе с похвальной грамотой, И. И. Купцов поступил в Сапожковское педагогическое училище без экзаменов. В 1958 г. с отличием окончил Рязанский государственный педагогический институт.

Педагогическую карьеру начинал в должности директора Которовской семилетней школы Елатомского района (ныне – Касимовского) Рязанской области. Рязанский областной отдел народного образования рекомендует И.И. Купцова как самого успешного педагога в школу-интернат пос. Рыбное (ныне – г. Рыбное) на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

В 1964 г. И. И. Купцов успешно оканчивает аспирантуру в РГПИ с предоставлением диссертации к защите на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по психологии. Уже в сентябре по направлению Министерства образования РСФСР И.И. Купцов отправляется в Уссурийский государственный педагогический институт Приморского края на должность старшего преподавателя кафедры психологии и педагогики. В январе 1966 г. в МГПИ имени В. И. Ленина И.И. Купцов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Психологическая характеристика преодоления недостатков собственного поведения подростков». В ноябре этого же года он получает ученое звание доцента и назначается проректором вуза. В 1968 г. 34-летний Иван Иванович Купцов назначается ректором Уссурийского государственного педагогического института.

В 1973 г. вернулся в Рязань, возглавлял кафедру психологии Рязанского государственного педагогического института. С 1974 г. — начальник кафедры исправительно-трудовой педагогики и психологии Рязанской Высшей школы МВД СССР (первой в СССР). В 1988-2000 гг. заведовал кафедрой психологии РГУ.

За плодотворный труд И.И. Купцов удостоен званий: «Отличник народного образования» (1967), «Отличник народного просвещения» (1970), профессор (1999), член-корреспондент Международной академии психологических наук (1994), лауреат Всероссийского конкурса на лучший пакет психологических диагностических методик в системе образования Российской Федерации (2002), Почётный профессор Уссурийского государственного педагогического института (2004), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Под руководством Ивана Ивановича Купцова подготовлено и защищено более 10 кандидатских диссертаций.

Иван Иванович являлся авторитетным учёным в области психологии, внёс значимый вклад в развитие отечественной научной школы воли, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и учащихся.