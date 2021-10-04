Скончался доцент Рязанского госуниверситета Алексей Пунякин

3 октября не стало заведующего кафедрой теории и методики физического воспитания и спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта РГУ имени С.А. Есенина доцента Алексея Пунякина. Некролог появился на сайте вуза.

Пунякин родился 11 ноября 1958 года в Спасске. Со школьных лет увлекался спортом, в частности лёгкой атлетикой. Входил в состав сборной СССР, принимал участие и становился призёром всесоюзных и международных соревнований.

Педагогическую деятельность Пунякин начинал в РГРТУ. В 2009 году перешёл на работу в РГУ. Тренировал сборную команду РГУ имени С.А. Есенина по легкой атлетике. Среди его воспитанников — большое количество подготовленных спортсменов-разрядников по лёгкой атлетике в беге на средние и длинные дистанции.

Алексей Константинович был требовательным и справедливым преподавателем, с большим уважением относился к студентам и сотрудникам. Пользовался заслуженным авторитетом коллег, студентов и спортивной общественности Рязанской области, — говорится в сообщении.

Редакция 7info выражает соболезнования родным и близким покойного.