Скончался директор Хиринского сельского Дома культуры Николай Богатырёв

Николай Богатырёв

После непродолжительной болезни ушёл из жизни Николай Иванович Богатырёв — директор Хиринского сельского Дома культуры. Об этом сообщила администрация Рязанского района.

Николай Иванович родился в селе Александровка Чучковского района. В 1979 году закончил Рязанское художественное училище, работал директором подросткового клуба «Дружба». Много делал для воспитания подрастающего поколения, прививая детям любовь к прекрасному, развивая их творческие способности.

С 1991 года — директор Хиринского сельского Дома культуры. Под чутким профессиональным руководством Николая Ивановича в клубе начали работать детские и взрослые кружки и формирования — «Колосок», «Келуня», народный песенный ансамбль «Семеновна», множество любительских объединений.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.