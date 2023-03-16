Четверг, 16 марта, 2023
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Скончался заслуженный артист РСФСР Леонид Митник

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Ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР Леонид Михайлович Митник. Об этом сообщает страница Театра драмы ВКонтакте.

Митник приехал в Рязань в 1971 году после окончания Владивостокского института искусств. Работал артистом в драме, в ТЮЗе, диктором областного радио, но в 1983 году вновь вернулся в родной театр драмы, где служил более 35 лет.

За годы работы им сыграно множество ролей, большая часть из которых получила высокую оценку общественности.

Особого внимания заслуживают роли классического репертуара, сыгранные артистом мастерски, на высоком профессиональном уровне: Лопахин в «Вишнёвом саде», Беркутов в «Волках и овцах», Москалёв в «Дядюшкином сне», Простаков в «Недоросли» и многие другие.

Но всё же в историю Рязанского театра драмы Леонид Митник вошёл неистовым исполнением роли Сергея Есенина в одноименном спектакле. В этой работе он превзошёл себя, играл настолько искренне и вдохновенно, что до сих пор участники тех легендарных спектаклей с теплотой и гордостью вспоминают, как восторженно принимала публика наш театр на гастролях в разных городах страны.

7info выражает соболезнования родным и близким артиста.

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