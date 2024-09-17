Вторник, 17 сентября, 2024

Скончался рязанский врач, учёный Владимир Георгиевич Аристархов

Автор: Алексей Самохин

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Скончался выдающийся врач, ученый, педагог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент ЕА АМН и заслуженный врач РФ Владимир Георгиевич Аристархов. Об этом сообщила страница больницы № 11 города Рязани в социальной сети ВКонтакте.

Владимир Георгиевич был высококлассным хирургом, специализировавшимся на операциях по удалению злокачественных образований, а также лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, почек и надпочечников.

Много лет возглавлял кафедру хирургических болезней с курсом урологии и руководил эндокринологическим хирургическим отделением Городской клинической больницы № 11.

Его научная деятельность оказала значительное влияние на развитие хирургии. Владимир Георгиевич был автором более 600 научных работ и статей, опубликованных в российских и международных медицинских журналах.

Скончался рязанский врач, учёный Владимир Георгиевич Аристархов

Прощание с Владимиром Георгиевичем состоится во вторник, 17 сентября:

— В 9:30 — у городской клинической больницы № 11,

— В 10:30 — в фармацевтическом корпусе РязГМУ,

— В 12:00 — отпевание на Скорбященском кладбище (адрес: Рязань, Скорбященский проезд, 1).

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