Скончался председатель Касимовского отделения «Союз Чернобыль России» Борис Бравов

В возрасте 77 лет ушел из жизни Борис Бравов. Родился Борис Васильевич 4 мая 1946 года в посёлке Сынтул.

С начала февраля 1987 года старший лейтенант запаса Борис Бравов участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 5 марта по 25 апреля 1987 года он как командир взвода химической и радиационной разведки сделал более 40 выходов в 30-ти км зону. Вернулся в Касимов, работал юристом на Приокском заводе цветных металлов. Борис Васильевич, имея I группу инвалидности, почти 20 лет возглавлял Касимовское районное отделение Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль России».

Чуткий, неравнодушный человек, имеющий активную гражданскую позицию, прежде всего, решал задачи, направленные на улучшение качества жизни членов организации и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Под его руководством открыт Центр памяти «Чернобыль: Трагедия. Подвиг», благодаря чему сохранена память о подвиге участников ликвидации Чернобыльской катастрофы, а также привлечено внимание к проблеме техногенных катастроф.

Борис Васильевич награжден Почётными грамотами Чернобыльского ГК КПСС и Райисполкома, а также командования воинской части; орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, почётными грамотами, благодарностями и ценными подарками муниципального и регионального уровней, а также — внесен в Книгу почетных дарителей МБУК «Касимовский историко – культурный музей – заповедник».