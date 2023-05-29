Понедельник, 29 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Скончался председатель Касимовского отделения «Союз Чернобыль России» Борис Бравов

7info7

В возрасте 77 лет ушел из жизни Борис Бравов. Родился Борис Васильевич 4 мая 1946 года в посёлке Сынтул.

С начала февраля 1987 года старший лейтенант запаса Борис Бравов участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 5 марта по 25 апреля 1987 года он как командир взвода химической и радиационной разведки сделал более 40 выходов в 30-ти км зону. Вернулся в Касимов, работал юристом на Приокском заводе цветных металлов. Борис Васильевич, имея I группу инвалидности, почти 20 лет возглавлял Касимовское районное отделение Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль России».

Чуткий, неравнодушный человек, имеющий активную гражданскую позицию, прежде всего, решал задачи, направленные на улучшение качества жизни членов организации и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Под его руководством открыт Центр памяти «Чернобыль: Трагедия. Подвиг», благодаря чему сохранена память о подвиге участников ликвидации Чернобыльской катастрофы, а также привлечено внимание к проблеме техногенных катастроф.

Борис Васильевич награжден Почётными грамотами Чернобыльского ГК КПСС и Райисполкома, а также командования воинской части; орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, почётными грамотами, благодарностями и ценными подарками муниципального и регионального уровней, а также — внесен в Книгу почетных дарителей МБУК «Касимовский историко – культурный музей – заповедник».

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Опубликована программа открытия фестивального лета в рязанском Торговом городке 1 июня

Запланировано много мероприятий.

Пассивное курение и его влияние на организм человека

Поскольку процесс вдыхания табака не зависит от некурящего человека, то его еще называют «принудительным курением».

Виталий Артёмов прокомментировал своё назначение и. о. главы администрации Рязани

Также он объяснил, почему не присутствовал на заседании Гордумы во время своего назначения.

Рязанский врач Евстигнеева рассказала о вреде вейпов и айкосов

Люди, которые надеялись на избавление от дымного способа курения, благодаря современным способам, еще больше стали курить.

Виталий Артёмов назначен и. о. главы администрации Рязани

Артёмов к исполнению своих обязанностей приступит 30 мая.

В Рязанской области для купания в летний сезон откроют 39 пляжей

В этом году пляжей, где официально разрешено купание, будет на 8 больше, чем в прошлом сезоне.

Елена Сорокина заявила, что продолжит работу в команде рязанского губернатора

Об увольнении главы администрации Рязани Елены Сорокиной стало известно 26 мая.

В ЖК «Манхэттен» создаётся проект комьюнити-центра – совершенно нового формата для Рязани

У будущих жителей есть возможность оценить архитектуру и посетить обзорную экскурсию.

В Елатьме 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника-велосипедиста

Как итог — велосипедист получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

В Строителе из-за коммунальной аварии местные жители остались без горячей воды

Экскаватор на улице Поселковой задел идущую по воздуху трубу горячего водоснабжения, нарушил соединение и устроил прорыв.

Жители шести рязанских улиц остались 29 мая без холодной воды

Причина отключения — ремонт на водопроводе.

Рязанский священник дал совет школьникам и студентам накануне экзаменов

Очень часто решающие жизненные испытания, а особенно их ожидание, заставляют сильно нервничать, переживать, сомневаться в своих силах. Как преодолеть страхи и сомнения?
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации