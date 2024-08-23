Скончался известный тюменский строитель, уроженец Рязанской области Михаил Родин

На 74-м году жизни ушел из жизни Михаил Иванович Родин, известный тюменский строитель и общественный деятель. Об этом сообщил Союз строителей Тюменской области.

Родин скончался от травм, полученных в автомобильной аварии. Михаил Иванович был почетным строителем Тюменской области и генеральным директором ООО «Тюменская строительная компания».

Михаил Иванович Родин родился 25 мая 1951 года в Рязанской области и приехал в Тюмень в 1970 году. Он окончил строительный техникум и получил высшее образование в Тюменском инженерно-строительном институте. Родин начал свою карьеру в строительстве с рабочих профессий — штукатура и плотника, а затем продвигался по служебной лестнице до мастера, инженера, начальника отдела, управляющего трестом «Оргтехстрой» и начальника производственного управления Главтюменьпромстроя.

С 1986 по 1992 год Михаил Иванович занимал должности заведующего отделом строительства ГК КПСС и первого заместителя председателя Тюменского горисполкома. В этот период, с 1987 по 1991 годы, он также избирался депутатом Тюменского горсовета. С 1992 года Родин возглавлял Тюменскую строительную компанию (ТСК).

В течение многих лет он был председателем Коллегии строителей Общественного совета г. Тюмени и председателем Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области. Его вклад в развитие Тюменского региона был отмечен медалью «За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса» и почетным званием «Почетный строитель Тюменской области».

Михаил Иванович был не только успешным профессионалом, но и заботливым отцом, воспитывая четверых детей. Он также был дедушкой троих внуков и прадедушкой двоих правнуков.