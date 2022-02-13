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Воскресенье, 13 февраля, 2022

Скончался художник, почётный гражданин Сасова Вячеслав Уткин

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Скончался художник, почётный гражданин Сасова Вячеслав Уткин

7info
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Ушёл из жизни художник, почётный гражданин Сасова Вячеслав Уткин, сообщает группа «Типичной Сасово».

Вячеслав Георгиевич скончался в возрасте 91 года. Он родился в Москве в 1930 году, в семье военного. В Рязань его родные переехали в 1947 году.

В Рязани Уткин окончил ремесленное художественное училище, альфрейно-живописное отделение. После учёбы работал в Караганде. С 1952 года — в Сасове.

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Уткин преподавал в школе, художественном училищ, расписывал храмы.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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