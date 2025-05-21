Скончался хоккеист Кирилл Лебедев, игравший за ХК «Рязань» в сезоне 2020-2021. Об этом сообщает SHOT.

По данным SHOT, 33-летний нападающий около 9:00 привёз своих сыновей в школу в Магнитогорске, потом вернулся в машину, где ему резко стало плохо. Хоккеист скончался до приезда врачей. По неподтвержденной информации, причиной смерти бывшего нападающего ряда клубов КХЛ и ВХЛ стала остановка сердца.

Кирилл Лебедев — обладатель Кубка Харламова, получил награду в составе команды «Стальные Лисы» в 2010-м. Хоккейную карьеру Лебедев завершил в 2022-м. В последние годы жизни вёл свой блог, где рассказывал о хоккее.

Выражаем соболезнования родным и близким.