Скончался бывший директор Рязанского совхоза-техникума Геннадий Лычагин

Ушёл из жизни бывший директор Рязанского совхоза-техникума. Заслуженный учитель РСФСР Геннадий Яковлевич Лычагин больше 40 лет посвятил обучению и воспитанию специалистов сельского хозяйства.
Геннадий Лычагин переехал в Варские в 1957 году, с блеском окончив Московскую ветеринарную академию. Талантливый молодой преподаватель уже через 2 года работы стал заместителем директора, а вскоре и директором совхоза-техникума, который возглавлял более 40 лет. Об этом сообщается в группе Сельское хозяйство Рязанской области.
Неравнодушный ко всему новому, обладающий широким кругозором, Геннадий Яковлевич был человеком высокой культуры, настоящим интеллигентом. Под его руководством хозяйство быстро вышло в передовые. Новые учебные корпуса, общежитие, ветеринарная клиника, многоквартирные дома, современные коммуникации, новые фермы, лучший в России кормоцех, появившиеся в посёлке – его заслуга. Особая гордость Лычагина — введение передовых форм как в учебной сфере, так и на производстве. Также на первом плане для него всегда было духовное воспитание учащихся.
Прощание с Геннадием Яковлевичем пройдёт в посёлке Варские возле здания колледжа в понедельник, 20 февраля, в 14:30.
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