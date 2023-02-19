Скончался бывший директор Рязанского совхоза-техникума Геннадий Лычагин

Ушёл из жизни бывший директор Рязанского совхоза-техникума. Заслуженный учитель РСФСР Геннадий Яковлевич Лычагин больше 40 лет посвятил обучению и воспитанию специалистов сельского хозяйства.

Геннадий Лычагин переехал в Варские в 1957 году, с блеском окончив Московскую ветеринарную академию. Талантливый молодой преподаватель уже через 2 года работы стал заместителем директора, а вскоре и директором совхоза-техникума, который возглавлял более 40 лет. Об этом сообщается в группе Сельское хозяйство Рязанской области.

Неравнодушный ко всему новому, обладающий широким кругозором, Геннадий Яковлевич был человеком высокой культуры, настоящим интеллигентом. Под его руководством хозяйство быстро вышло в передовые. Новые учебные корпуса, общежитие, ветеринарная клиника, многоквартирные дома, современные коммуникации, новые фермы, лучший в России кормоцех, появившиеся в посёлке – его заслуга. Особая гордость Лычагина — введение передовых форм как в учебной сфере, так и на производстве. Также на первом плане для него всегда было духовное воспитание учащихся.

«Бывают педагоги, общение с которыми влияет на всю твою последующую жизнь. Их мудрость, добро, участие, забота становятся неотъемлемой частью тебя. Они воспитывают личным примером и «заражают» желанием расти, развиваться, всё время двигаться вперёд. Это большая редкость. Но мне и многим выпускникам Геннадия Яковлевича очень повезло. У нас есть такой учитель. И он всегда будет жив в наших сердцах», – пишет автор публикации.

Прощание с Геннадием Яковлевичем пройдёт в посёлке Варские возле здания колледжа в понедельник, 20 февраля, в 14:30.