Скончалась рязанский режиссёр Галина Колядина

Одна из старейших режиссёров телевидения Рязани Галина Колядина скончалась после тяжёлой продолжительной болезни, сообщает 30 января ТКР.
Галина Максимовна приехала в Рязань из Челябинска. Именно она провела первый эфир ГТРК «Ока». На телерадиокомпании Колядина проработала много лет, была режиссёром субботнего канала Валерия Майорова.
Много работала на теле-трансляциях, к примеру, фестиваля «Чёрный Кот» и 900-летия Рязани. Создавала теле-версии спектаклей.
Главный редактор 7info Надежда Майорова вспомнила о работе с Галиной Колядиной.
Похороны пройдут в среду, 1 февраля. Отпевание начнётся в 13.00 на Скорбященском кладбище.
РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.
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