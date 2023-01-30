Понедельник, 30 января, 2023
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Скончалась рязанский режиссёр Галина Колядина

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Фото: tkr.su

Одна из старейших режиссёров телевидения Рязани Галина Колядина скончалась после тяжёлой продолжительной болезни, сообщает 30 января ТКР.

Галина Максимовна приехала в Рязань из Челябинска. Именно она провела первый эфир ГТРК «Ока». На телерадиокомпании Колядина проработала много лет, была режиссёром субботнего канала Валерия Майорова.

Много работала на теле-трансляциях, к примеру, фестиваля «Чёрный Кот» и 900-летия Рязани. Создавала теле-версии спектаклей.

Главный редактор 7info Надежда Майорова вспомнила о работе с Галиной Колядиной.

— Мы вместе монтировали сюжет о КВН, ещё в то время, когда Павел Воля был простым парнем из Пензы. Она была очень хороним человеком, — рассказала Майорова.

Похороны пройдут в среду, 1 февраля. Отпевание начнётся в 13.00 на Скорбященском кладбище.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.

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