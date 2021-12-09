Скончалась Почётный гражданин Рязани Анна Макарова

Ушла из жизни Почётный гражданин Рязани, работник Лесопаркового хозяйства Анна Ивановна Макарова, сообщила пресс-служба мэрии 9 декабря.

Анна Ивановна родилась в деревне Зеленево. С 17 лет и на протяжении сорока десятилетий она трудилась в тресте зелёного хозяйства: сажала деревья в Лесопарке, создавала культурные парки, украшала цветами участок от Театральной площади до Дома художника.

20 сентября 1995 года Анне Ивановне присвоили звание «Почётный гражданин города Рязани».

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Сотрудники мэрии выразили соболезнования родным и близким покойной.