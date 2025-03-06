Скончалась педагог из Касимова Валентина Гусынина

5 марта скончалась преподаватель русского языка и литературы Касимовского филиала Рязанского педагогического колледжа, ветеран труда Валентина Михайловна Гусынина. Сообщение о смерти педагога опубликовала группа «Типичный Касимов» ВКонтакте.

Вся трудовая деятельность Валентины Михайловны неразрывно связана с учебным заведением. Являясь выпускницей Касимовского педагогического училища, она в течение 51 года занималась обучением и воспитанием студентов — будущих педагогов.

Ее жизнь — бесконечная преданность выбранной профессии. За долгие годы работы она воспитала не одну сотню учителей и воспитателей, многие из которых работают в образовательных организациях.

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Прощание с Валентиной Михайловной состоится 7 марта 2025 года в 11:00 в Никольском храме.